Der Journalist Christian Seiler ist durch die Welt gereist und hat Gerichte und Geschichten gesammelt.

Er ist jahrelang durch die Welt gereist und hat gegessen, in noblen Sternerestaurants und in Garküchen. Adelaide, New York, Kopenhagen- überall kann gut gegessen werden und gute Geschichten rund um Küche und Köche entstehen dort auch. Die hat er gesammelt und aufgeschrieben und außerdem erstaunliche Gerichte mitgebracht. Sein Fazit: ein geschmackvolles Essen muss nicht teuer sein, wenige Zutaten genügen, wenn sie gut sind.

(Wiederholung vom 6.11.2019)

Echtzeit Verlag Alles Gute: Die Welt als Speisekarte Autor Christian Seiler Genre: Sachbuch Verlag: Echtzeit Verlag ISBN: 978-3906807119

Musiktitel



Boston Beans

Jessica Pilnäs

CD: Norma Delois Egstrom - A Tribute to Peggy Lee

Cake and eat it

David Gray

CD: Mutineers

Huggu over vatn

Pust

CD: Huggu over vatn

Soul Cake

Sting

CD: If on a winter's night...

Tiramisu

Holler My Dear feat. Barini NK

CD: Eat, drink and be merry