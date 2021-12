McDowell, West Virginia - Wo die Armut in den USA zuhause ist

McDowell County in West Virginia ist ziemlich heruntergekommen. Ganz oben agiert McDowell nur in den Statistiken, die Drogensucht, Fettleibigkeit und Kriminalität beziffern.



Dabei wurden früher hier mit Kohle Milliarden gescheffelt. Die wenigen, die bis heute in McDowell leben, hoffen noch immer auf neue Jobs im Kohleabbau und glauben Trump, wenn er welche verspricht.



Tom Noga hat aber auch mit einem jungen Paar gesprochen, das nicht mehr auf Hilfe von außen vertraut, sondern vor allem an sich selbst glaubt. (SWR 2019)

Manuskript zur Sendung