Was kommt bei Ihnen auf den Teller?

Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde, spricht über gesunde Ernährung, über Heilfasten und Intervallfasten und über die Vorbeugung chronischer Krankheiten.

In SWR2 Leben um 15.05 Uhr berichtete Regina Burbach von ihrem mehrwöchigen Selbstversuch mit ausgewogener Ernährung.

Was essen Sie, um gesund und fit zu bleiben?

In SWR2 Tandem ab 19.05 Uhr wollen wir wissen: Wie ernähren Sie sich? Folgen Sie zum Beispiel dem Trend zu veganer Ernährung? Oder sind Sie zufrieden mit Fertigpizza und Hausmannskost? Haben Sie schon einmal gefastet?

Rufen Sie uns an, ab 19 Uhr unter 07221 2000, und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.

Im Studio ist Dr. Andreas Michalsen, er ist Professor für Naturheilkunde an der Berliner Charité und beantwortet Ihre Fragen zu Essen und Fasten.

Mit Ernährung heilen: Besser essen – einfach fasten – länger leben Prof. Dr. Andreas Michalsen, Insel Verlag

Musiktitel

Gimme a pigfoot (and a bottle of beer)

Stephanie Nilles, Zach Brock + The Magic Number

CD: Takes a big ship



La ragione del mondo

Marco Mengoni

CD: Atlantico



Huggu over vatn

Pust

CD: Huggu over vatn



A home that won't explode

Matt Holubowski

CD: Solitudes