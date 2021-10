Mitmachaktion: Schicken Sie uns Ihre Migrationsgeschichten!

per Mail teilen

Bei der SWR Aktion „Mein kleinen Schätze“ erzählen die SWR Moderatorin Alev Seker und viele andere die Migrationsgeschichten ihrer Familien. Machen Sie mit: Schicken Sie uns Texte und Bilder zu Ihren "kleinen Schätzen" – zu Gegenständen, mit denen sie besondere Erinnerungen verbinden.

Alev Seker mit ihren „kleinen Schätzen“: Wein(berge) und Türkischer Tee Pressestelle Alev Seker

Alev Seker wurde 1985 in Heilbronn geboren. Ihre Eltern kamen als Jugendliche in den 1970er Jahren nach Deutschland und haben sich in Heilbronn kennengelernt. Seker arbeitet als Moderatorin für SWR Aktuell Baden Württembergund für die Wirtschaftssendung PlusMinus im Ersten. Ihre „kleinen Schätze“ sind: Türkischer Tee und die Weinberge ihrer Heimatstadt Heilbronn.



„Den türkischen Tee verbinde ich mit Gastfreundschaft, so bin ich groß geworden. Bei meinen Eltern ist Besuch immer willkommen – ob geplant oder spontan. “

Was sind Ihre Erinnerungsstücke?

Welche „kleinen Schätze“ stehen für Ihre „Geschichten von Migration“? Haben Sie Erinnerungsstücke, die Sie mit ihrer Herkunft verbinden und mit ihrem Leben in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz?

So können Sie mitmachen!

Wenn Sie mitmachen wollen, lassen Sie sich mit Ihren „kleinen Schätze“ fotografieren und schreiben Sie auf, was sie mit Ihren Erinnerungsstücken verbinden. Fotos und Texte können Sie über das Formular auf dieser Seite, an die Mailadresse social@swr2.de oder auch an die SWR2 Accounts auf facebook und Instagram schicken. Teilnehmende, deren Beiträge veröffentlicht werden, informieren wir.

Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration

Schlüsselbund und Oregano, Weinberge und türkischer Tee, Goethe und Nazim Hikmet: Jeweils zwei Gegenstände, die Menschen mit ihrer Herkunft verbinden und mit ihrem Leben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bei der SWR Aktion erzählen sie anhand ihrer „kleinen Schätze“ ihre Geschichten und die ihrer Eltern oder Großeltern. Viele von ihnen sind vor rund 60 Jahren im Zuge der Anwerbeabkommen aus Ländern wie Italien, Spanien und der Türkei nach Deutschland gekommen.

Teilnahmebedingungen Die Teilnehmenden stimmen zu, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Fotos und Texte auf SWR2.de und auf den Social Media Accounts von SWR2 veröffentlicht werden können und bestätigen, dass sie deren Rechteinhaber sind und keine Rechte Dritter verletzt werden. Die Teilnehmenden stellen bezüglich der Veröffentlichung keinerlei Ansprüche gegenüber dem SWR.