Alev Seker: Weinberge und türkischer Tee

Alev Seker wurde im September 1985 in Heilbronn geboren. Ihre Eltern kamen als Jugendliche in den 1970er Jahren nach Deutschland und haben sich in Heilbronn kennen gelernt. Sie arbeitet als Moderatorin für SWR Aktuell Baden-Württemberg und für die Wirtschaftssendung PlusMinus im Ersten. Den türkischen Tee verbindet Sie mit dem Zusammenkommen der Familie, die Weinberge erinnern sie an ihre Heimatstadt Heilbronn.