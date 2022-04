Plötzlich in Deutschland – Eine junge Afghanin flieht und findet eine neue Familie

Am 9. April starb der Schauspieler und Autor Michael Degen. In seinem Buch "Nicht alle waren Mörder" erzählte er, wie er als jüdischer Junge die Nazizeit in Berlin überlebte. 2006 traf er Aaron Altaras, der in der Verfilmung des Buchs die Hauptrolle spielte. Von Bettina Fächer (SWR 2006) mehr...