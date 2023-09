Nichts geht mehr: der Stau

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Wir alle kennen das: im Stau stecken. Vor allem in den Urlaubsmonaten. Von Juni bis September summierten sich die Staus auf deutschen Autobahnen auf fast 220 tausend Kilometer! Eine Steigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Aber das ist noch gar nichts: wussten Sie, dass Chinas Autofahrer*innen im Jahr 2010 zwölf volle Tage auf einer Länge von 100 Kilometern zwischen Peking und Tibet im Stau standen? Die SWR2 Matinee wirft einen kritischen Blick auf ein Dauerübel unserer Zeit. Sie fragt einen Stauforscher, wie Staus entstehen und was ein Phantomstau ist. Aber auch Staudämme können Probleme, ja sogar Katastrophen verursachen. Nämlich dann, wenn sie bersten oder wenn antike Städte für immer in den Fluten des neuen Stausees versinken, so wie jüngst in der Türkei.



Auch der Gefühlsstau ist Thema in der Matinee: eine Psychologin erklärt, wie wir am besten mit aufgestauten Emotionen umgehen.



Auf der Datenautobahn herrscht inzwischen so viel Verkehr, dass es zu Staus kommt, die wiederum für manche Branchen fatale Folgen haben können. Im Film wiederum ist der Stau oft eine Metapher, zum Beispiel für die innere Blockade des Protagonisten. Oder für einen Wendepunkt in seinem Leben.



Dass man auch einen virtuellen Stau erzeugen und damit Google eine lange Nase machen kann, beweist ein Berliner Künstler in einem sehr witzigen Experiment. Und am Ende der Sendung widmen wir uns dem Amtsschimmel, der unendliche Papierstaus produziert, weil er den Sprung ins Digitalzeitalter nicht schafft.



Gesprächspartner der Sendung sind: der Karlsruher Stauforscher Peter Vortisch, der Konstanzer Psychotherapeut Andreas Knuf und der Berliner Künstler Simon Weckert.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Dorothee Riemer