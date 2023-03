Mehr Nerds braucht diese Welt! Der Siegeszug eines Sonderlings

Proud Nerd Convention in Trier

In Trier findet am 25. und 26. März die erste „Proud Nerd Convention“ statt. Auf der zweitägigen Convention in der Messeparkhalle können die Fans an verschiedenen Panels und Cosplay-Wettbewerben teilnehmen.

Geladene Gäste sind unter anderem Victor Dorobantu (Eiskaltes Händchen in „Wednesday“), Jason Faunt („Power Rangers“), Amanda Bearse („Fright Night“, „Eine schrecklich nette Familie“) und Sabine Bohlmann (Synchronstimme u.a. von Lisa Simpson in „Die Simpsons“, „Sailor Moon“ und Pikachu in „Pokémon“)