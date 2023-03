Es gibt in Rheinland-Pfalz einige Menschen, denen es nicht reicht, immer nur an Fastnacht in andere Rollen zu schlüpfen. Sie lieben es einfach, das ganze Jahr über besondere Charaktere zu verkörpern und in andere Welten einzutauchen. Welten, die man sonst nur aus Filmen, Comics oder Spielen kennt. An diesem Wochenende treffen sie sich in Trier - zur Proud Nerd Convention. David Kerszis nimmt uns mit.