Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Mit dabei: Das Album der Woche „Mabanzo“ von Juanita Euka.

Andrew Bird – Atomized

Ein abgeschnittener Kopf, eine gezupfte Geige und ein Text zum Nachdenken. Selten lässig performt und mit Ohrwurm-Refrain. Das einzige Wort mit „Atom“, von dem wir in diesen Tagen hören wollen.

Juanita Euka - Nalingi mobali te

Geballte Lebensfreude aus London und dem Kongo. Hörenswert sind die Bläser, sehenswert Juanita Eukas Krawatten. Ihr Debüt „Mabanzo“ ist unser Album der Woche. Farbenfroh!

Lisa LeBlanc: Entre toi pi moi pi la corde de bois

“Chiac” heißt diese Sprache aus der kanadischen Provinz New Brunswick. Eine Mischung aus französisch und englisch, dazu funky disco. Klingt besonders.

Alles ist gut

Buhai

Album: Buhai



Atomized

Andrew Bird

Album: Atomized



Swedish Punk

Kindsight

Album: Swedish Punk



Knowingly

doppelfinger

Album: By design



Nalingi mobali te

Juanita Euka

Album: Nalingi mobali te



Alma seca

Juanita Euka

Album: Mabanzo



The end

Midlake

Album: For the sake of Bethel Woods



Entre toi pi moi pi la corde de bois

Lisa LeBlanc

Album: Chiac Disco



This is a photograph

Kevin Morby

Album: This is a photograph



Human snax

Devon Rexi

Album: Tambal EP