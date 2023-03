Mord im Parkhaus – True Crime | Der Fall Charlotte Böhringer

per Mail teilen

Seit mehr als 16 Jahren sitzt Benedikt T. im Gefängnis. Wegen Mordes an seiner Tante wurde er in München zu lebenslanger Haft verurteilt. Freunde und Unterstützer äußern Zweifel am Urteil. Und Benedikt T. beteuert seine Unschuld.

Bundesrichter a. D. Prof. Dr. Thomas Fischer und ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt diskutieren über die Beweiskraft von Indizienketten.

Die funk-Doku zum Fall Charlotte Böhringer und Benedikt T. gibt es hier zu finden.

