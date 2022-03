Die UNESCO überwache per Satellit zwanzig Stätten in der Ukraine, um mögliche Beschädigungen festzustellen, sagt der Kulturjournalist Nikolaus Bernau in SWR2. Bernau hat für SWR2 die Sondersitzung des Exekutivrats der UNESCO zur Situation in der Ukraine beobachtet. Der Vertreter der Ukraine forderte darin die Suspendierung Russlands aus allen Gremien der UNESCO. Als Reaktion gab es stehende Ovationen, „das ist in der UNESCO extrem unüblich“, so Bernau. mehr...