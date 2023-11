Mit pinkfarbenen Haaren und schwarzem Humor – Multitalent Klara Finck lädt ein in ihre bunte Bühnenwelt

Klara Finck schafft das Kunststück, von der Kritik gleichzeitig mit Georg Kreisler, Pippi Langstrumpf und Marilyn Monroe assoziiert zu werden.

Die geborene Sinsheimerin hat sich auf ihrem kreativen Lebensweg mit Stationen in Österreich, Spanien und Großbritannien einer Festlegung auf ein einziges Talent erfolgreichst verweigert.

Sie liebt den Instrumentenwechsel genauso wie den Perspektivwechsel, ist am Akkordeon so virtuos wie am Klavier und singt aus der Sicht einer Tatortleiche oder auch mal einer Sexpuppe. 2023 erhält sie den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg.

Homepage von Klara Finck

