59. Grimme Preis: SWR-Koproduktion „Atomkraft Forever“ ausgezeichnet

Die Jury hat entschieden: Insgesamt 16 Grimme-Preise sowie drei Sonderpreise werden am 21. April 2023 im Marler Theater vergeben. Der Preis gilt als wichtigster Medienpreis Deutschlands und zeichnet Produktionen aus, „die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können“.

Den Preis für eine Besondere Journalistische Leistung erhält die Redaktion des Politmagazins „Kontraste“ des rbb. In der Kategorie Information & Kultur wird außerdem die Dokumentation „Atomkraft Forever“ ausgezeichnet, die vom SWR koproduziert wurde. Der Film verfolgt die Debatte um Kernenergie.

Zwei Produktionen von funk ausgezeichnet

Ebenfalls prämiert wird „Die Story im Ersten: Leben nach Butscha – Trauma und Hoffnung“, „The Other Side of the River” sowie „Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung“.

In der Kategorie Kinder & Jugend werden drei Produktionen ausgezeichnet, darunter zwei Produktionen von funk: Zum Einen der TikTok-Kanal „smypathisch“, der allgegenwärtige Themen satirisch aufbereitet, zum Anderen gibt es einen Spezialpreis für die Autor*innen von„STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?" „für die differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation in Afghanistan“.

Sonderpreis für Maren Kroymann

In der Fiktion wird unter anderem der ZDF-Film „Die Wannseekonferenz“ ausgezeichnet, ferner ist mit „KLEO“ auch eine deutsche Netflix-Produktion unter den Preisträgern. Der Publikumspreis der Marler Gruppe geht an die Vox-Produktion „Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“. Die Serie, die den Aufbau eines inklusiven Restaurants begleitet, ist außerdem in der Kategorie Unterhaltung prämiert. Dort ausgezeichnet wurde auch das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann.

Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) erhält in diesem Jahr Maren Kroymann. „Als erste Frau bekam sie eine eigene Satiresendung in der ARD. Diese Bühne hat sie genutzt, um zu zeigen, dass Frauen im Fernsehen nicht nur Beiwerk sind“, so die Präsidentin des Verbandes, Annegret Kramp-Karrenbauer.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Die Verleihung des 59. Grimme-Preises findet am 21. April im Theater der Stadt Marl statt und wird von 3sat ab 22.25 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt.