Marie-Christine Werner liest: Kinderbuch „Didier“ und Tannenzapfen

Marie-Christine Werner wurde 1971 in Deutschland geboren. Ihre Eltern hatten sich während des Studiums in Dijon (Burgund) kennengelernt. Marie-Christine Werner ist Leiterin der SWR2 Landeskulturredaktion Rheinland-Pfalz in Mainz. Sie arbeitet als Redakteurin, Moderatorin und Autorin. In ihren Beiträgen beschäftigt sie sich immer wieder mit den Themen Einwanderung, Diversität, Rassismus und Antisemitismus. Das Kinderbuch lässt sie in französischsprachiger Kindheit schwelgen. Der Tannenzapfen erweckt in ihr Erinnerungen an Spaziergänge in deutschen Wäldern.