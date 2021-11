Im Zweifelsfall für das Tier - Hundetrainer Christian Schindler

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Fabian Elsäßer

Er hört nicht, er geht nicht an der Leine, er bellt immer, wenn er Artgenossen sieht - das sind die wohl häufigsten Sorgen, mit denen Hundehalter zu Christian Schindler kommen. In den vergangenen Jahren hat der Offenburger Hundetrainer, der unter anderem in der Schweiz ein Studium zum Hundepsychologen absolvierte, mehr als 600 Halter und deren Hunde geschult. Besonders am Herzen liegen ihm Tierheimhunde, die durch aggressives Verhalten auffällig geworden sind. Arbeitsunterstützung bekommen Schindler und seine Frau, die ebenfalls Hundetrainerin ist, gleich von drei besten Freunden auf vier Pfoten.