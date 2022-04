Für tot erklärt – Illegale Adoptionen aus Chile nach Europa

Die Museen in der Ukraine bringen aktuell ihre wertvollsten Kulturgüter in Sicherheit. Ihrem Hilferuf sind etwa 30 deutsche Museen gefolgt und sammeln das benötigte Verpackungsmaterial: Luftpolsterfolien, Klebebänder, Schaumstoffrollen. „In der Not sieht man auch mal über einen lästigen Paragrafen hinweg und man hilft trotzdem“, sagt Christof Hierholzer, der die Hilfsgüter für das ZKM in Karlsruhe organisiert. Das Haus greift auch auf eigene Reserven zurück, obwohl öffentliche Museen eigentlich nichts spenden dürfen. „Wenn Kultureinrichtungen bedroht sind, blutet das Herz jedes anderen Museumsmitarbeiters. Es ist eine Selbstverständlichkeit da mitzuhelfen.“ So sei allein beim ZKM ein Volumen von mehr als 11 Kubikmetern zusammengekommen. mehr...