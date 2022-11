Es passiert zu wenig, um den Klimawandel aufzuhalten. Das könnte auch daran liegen, dass unsere Vorstellung davon, was uns auf einem erhitzten Planeten erwartet zu unkonkret ist, zu wenig Bilder vom Klimawandel bekannt sind. „Ich glaube nicht, dass es ein Bild gibt, das wirklich all diese Wünsche erfüllt. Das wirksam ist, uns den Klimawandel auf einen Blick erleben lässt und sofort in unsere Emotionen einsinkt“, meint Birgit Schneider, Professorin für Wissenskulturen und mediale Umgebungen an der Uni Potsdam. Dabei brauche es dokumentarische, aber auch künstlerische Bilder, um das Bewusstsein zu stärken. mehr...