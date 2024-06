Feldversuch – Benedikt Bösel ist Landwirt des Jahres 2022

Er war Investmentbanker und Start-Up Berater. Heute, als Biobauer, verdiene er einen Bruchteil seines damaligen Gehalts, bekomme aber viel mehr. Benedikt Bösel hat eine Vision. Er hält die Land- und Forstwirtschaft für die größten Hebel, um dem Klimawandel entgegenzusteuern.

Es geht um gesunde Böden, ein intaktes Ökosystem, einen anderen Umgang mit Trockenheit - die ihn als Bauer in Brandenburg besonders trifft.

Aus der ganzen Welt hat er Wissen gesammelt und erprobt es auf seinen sandigen Äckern - gemeinsam mit einem Team aus jungen Leuten. So wurde er von der Ceres-Jury als Landwirt des Jahres ausgezeichnet, der „außergewöhnliches für Mensch, Tier und Natur“ leistet.

YouTube: Beyond farming - Leben schützen durch regenerative Landwirtschaf

(SWR 2022)

