Die Polizei findet die toten Frauen im September 2000 auf einem Reiterhof in Bad Kreuznach.

Nur ein kleiner Junge hat das Blutbad auf dem Bosenhof überlebt. Seine Mutter liegt tot vor einem Stall, seine Oma in ihrem Bett, seine Tante in der Küche. Schnell gerät sein Vater in Verdacht. Hat Rupertus S. die Frauenmorde in Auftrag gegeben, um an ein Millionenerbe zu gelangen?

ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt und Bundesrichter a. D. Prof. Dr. Thomas Fischer diskutieren in „Sprechen wir über Mord?! Der SWR2 True Crime Podcast“ über wahre Verbrechen.