Der Sport aus der Harry Potter-Welt – Marco Ziegaus trainiert das deutsche Quidditch-Nationalteam

Marco Ziegaus war Freizeitfußballer als er 2015 an der Uni auf Quidditch stieß. Der Sport wurde in den Harry Potter-Romanen beschrieben, wird aber auch in der realen Welt von immer mehr Menschen betrieben. Heute ist Ziegaus Bundestrainer.

Deutsche Quidditch-Meisterschaft 2019 in Tornesch Pressestelle Nathalie Fensterseifer Bild in Detailansicht öffnen European Quidditch Cup 2018 in Pfaffenhofen an der Ilm Pressestelle Van Klaveren Quidditch Photography/Juliane Schillinger Bild in Detailansicht öffnen Beim Broomtislava Cup 2018 in Bratislava. Pressestelle Famfrpálové fotky Ondry Hujňáka Bild in Detailansicht öffnen

Zur Internetseite des deutschen Quidditchbunds

