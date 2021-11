Das Licht der Welt – Advent in einer multireligiösen Kita

Von Susanne Babila

In der Pforzheimer Kita "Irenicus“ basteln im Advent christliche, jüdische, muslimische oder jesidische Kinder Weihnachtssterne und hören Geschichten über die Geburt Jesu in Bethlehem. "Irenicus“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Frieden. Die Erzieherinnen und Erzieher bereiten die Kinder jedweder Herkunft auf besondere religiöse Ereignisse wie Weihnachten, Ramadan oder Chanukka vor. Wie beten die Kinder gemeinsam? Was halten die Eltern von dem Konzept? Und wie leistet die multireligiöse Kita Integrationsarbeit in einer Stadt, in der 40 Nationalitäten leben?