Auf der Lauer: Die Jagd

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Jagen liegt im Trend: Immer mehr Menschen legen in Deutschland das "Grüne Abitur" ab. Warum das so ist? Vermutlich reizt einerseits das Naturerlebnis und andererseits die Möglichkeit, sich gewissermaßen autark zu ernähren, was Fleisch angeht. Mehr Bio geht nicht!



Wir von der Matinee fragen uns: Existiert es noch das Bild des Jägers, der im Lodengrün, das Gewehr im Anschlag durch den Wald streift und dabei auf dem Horn bläst?



Die SWR2 Matinee pirscht sich heran: Zunächst besuchen wir Jäger, die den Bestand an Nutrias einzudämmen versuchen. Wir erkunden, was es mit dem Begriff "wilgan" auf sich hat. Und wir gehen der These nach, dass Jagen eigentlich Frauensache sei.Außerdemund legen wir uns mit den Paparazzi auf die Lauer und lernen die Motivation des Schnäppchenjägers kennen.



Gesprächspartner der Sendung sind: Eckhard Fuhr, Journalist und Jäger sowie Autor des Buchs "Jagdkunde" (Matthes & Seitz), Lutz Niemann, Philosoph, und Norbert Horst, Kriminalkommissar und Krimi-Autor.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Almut Ochsmann