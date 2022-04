Die Ameisenumsiedlerin – Diplom-Biologin Christina Grätz

Waldameisen stehen unter Naturschutz – und das aus gutem Grund. Deshalb darf man sie auch nicht so einfach wegbaggern, wenn der Bau etwa eines Hauses oder einer Autobahn geplant ist.

Dass die Botanikerin Christina Grätz Ameisenhegerin wurde, ist eher einem Zufall geschuldet. NagolaRe heißt ihre kleine Firma in der Nähe von Cottbus, die sich seit gut zehn Jahren mit praktischem Naturschutz befasst und inzwischen weit über tausend Ameisennester umgesiedelt hat.

In SWR2 Tandem erzählt Christina Grätz, wie so eine Umsiedlung vonstattengeht, was sie an den säurespritzenden Krabbeltieren so faszinierend findet, und warum das Umzugsunternehmen Ameise bis heute für sie ein Traumjob ist. (SWR 2021)

Die fabelhafte Welt der Ameisen: Eine Ameisenumsiedlerin erzählt Pressestelle Amazon Die fabelhafte Welt der Ameisen Eine Ameisenumsiedlerin erzählt Autor Christina Grätz Genre: Natur Verlag: Gütersloher Verlagshaus, 20,- Euro ISBN: 978-3579087283

Praktischer Naturschutz wie Ameisenumsiedelung bei der Firma von Christina Grätz

Musiktitel

Pipa

Maurizio Geri

CD: Perle d'Appennino



I talk to the trees

Masha Qrella

CD: Speak low



Stadtrandlichter

Clueso

CD: Stadtrandlichter



To carry many small things

Mina Tindle

CD: Taranta



Kiba

Touré, Daby

CD: Amonafi