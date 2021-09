Andreas Urs Sommer, Philosoph

Seit 2008 ist Prof. Urs Sommer Wissenschaftlicher Kommentator der Forschungsstelle „Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften". Seit 2011 lehrt Urs Sommer Philosophie an der Universität Freiburg. Nietzsches „Kunst, alles in Frage zu stellen“ setzt Urs Sommer auch außerhalb des akademischen Rahmens in die Tat um. Sommer stammt aus der Schweiz, wurde in Basel mit summa cum laude promoviert, arbeitete an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Über Greifswald, London und Karlsruhe kam er nach Freiburg.