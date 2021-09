Die Verstärkung des Überwachungsstaates in den letzten 20 Jahren sei keine Tendenz, die nur durch 9/11 entstanden ist, auch technologische Entwicklungen hätten dazu geführt, sagt Charlotte Dietrich von der Stiftung Neue Verantwortung in SWR2. 9/11 sei der Startpunkt für eine extrem ausgeweitete Überwachung durch die Geheimdienste gewesen, so Dietrich, auch eigene Bürger wurden abgehört, unter anderem in den USA. Whistleblower Edward Snowden hatte das aufgedeckt. mehr...