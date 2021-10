Am 30. Oktober 2021 jährt sich zum 60. Mal das Anwerbeabkommen für „Gastarbeiter“ mit der Türkei. Auch die Eltern der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras nahmen damals die Einladung an und ließen sich in Ostfildern bei Stuttgart nieder. Wie sie als 12-jähriges Mädchen das Ankommen im fremden Land erlebte und mit welchen Gefühlen sie das Jubiläum des Anwerbeabkommens verbindet, schildert Muhterem Aras im Gespräch in SWR2 am Samstagnachmittag und auch in der Reihe „Meine kleinen Schätze — Geschichten von Migration“ auf SWR.de. mehr...