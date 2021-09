Die GroKo feiert ihre Halbzeitbilanz, begleitet von Beschwerden aus SPD und CDU, die Arbeit der Bundesregierung müsse dringend besser werden. Merkels Macht erodiere, und es sei nur logisch, dass deshalb auch in der CDU lang verdeckte Konflikte wieder aufbrächen, so der Journalist und Merkel-Biograph Ralph Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der CDU drohe eine chaotische Phase ähnlich wie nach der Zeit des Parteivorsitzes von Konrad Adenauer, als sich mit Ehrhard, Kiesinger und Barzel drei Vorsitzende in vergleichsweise kurzer Zeit verschlissen hätten. „So eine chaotische Phase werden wir jetzt auch wieder erleben, und manchmal habe ich meine Zweifel, ob die CDU als Volkspartei in dieser Form das überhaupt überleben wird“, so Bollmann in SWR2. mehr...