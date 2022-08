26.8.1972: Die olympischen Spiele in München beginnen

Vor 50 Jahren, am 5. September 1972 ermordeten palästinensische Terroristen 11 Israelis bei den Olympischen Spielen in München - Spiele, die eigentlich ein heiteres und weltoffenes Deutschland präsentieren sollten. Mehrere Neuerscheinungen blicken jetzt zurück und versuchen zu rekonstruieren, was damals wirklich geschah.

Rezension von Eberhard Reuß.

Roman Deininger, Uwe Ritzer - Die Spiele des Jahrhunderts

dtv, 528 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-423-28303-8

Markus Brauckmann, Gregor Schöllgen - München 72. Ein deutscher Sommer

DVA, 368 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-421-04875-2

Sven Felix Kellerhoff - Anschlag auf Olympia. Was 1972 in München wirklich geschah

wbg, 240 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-8062-4420-5