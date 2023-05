Letzter Platz, mal wieder: Die deutschen ESC-Gruppe Lord of the Lost landete mit ihrem Song „Blood & Glitter“ auf dem letzten Platz. Siegerin wurde die Schwedin Loreen, Sieger der Herzen ist Käärijä aus Finnland. Etwas überschattet wurde dieser ESC aber vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Die Ukraine konnte als Vorjahressieger den ESC nicht austragen, Großbritannien sprang ein. Die Meinungen in den Feuilletons dazu: gespalten. Denn was während des gesamten ESC unterging, waren die Angriffe Russland auf die Heimatstadt des ukrainischen Duos Tvorchi, nur wenige Minuten vor ihrem Auftritt. Ein weiteres Thema in unserer Kulturmedienschau: Die Bachmann- und Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff gehörte zu den bekanntesten deutschen Autorinnen der Gegenwart. Am Sonntag ist sie im Alter von 69 Jahren in Berlin gestorben.