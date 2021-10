„Nicht die Rückendeckung vom Verleger zu haben, ist das Schlimmste, was passieren kann“, sagt WDR- Investigativ-Journalist Martin Kaul im Interview mit SWR2. „Bei Lokalredaktionen wissen wir, dass die Pressfreiheit in ganz kleinen Fällen oft viel schwieriger für Journalistinnen und Journalisten zu verteidigen ist, wenn es z.B. um den Bürgermeister oder den lokalen Bau-Matador geht“, mahnt er weiter. Pressefreiheit müsse verteidigt werden, auch oft im Inneren eines Medienunternehmen, so Kaul, der auch Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen ist.

Die Debatte wurde losgetreten durch einen Artikel in der New York Times vom 17. Oktober über den mutmaßlichen Machtmissbrauch von Bild-Chef Julian Reichelt. Im Zuge dessen war bekannt geworden, dass Verleger Dirk Ippen, dem in Deutschland unter anderem das ehemalige Buzzfeed-Team (jetzt: Ippen Investigativ) gehört, der Redaktion untersagt hatte, eine Recherche zu diesem Thema zu veröffentlichen. Die beteiligten Journalist*innen hatten sich über diesen Eingriff beschwert. Teile der Recherche wurden nun beim „Spiegel“ veröffentlicht. mehr...