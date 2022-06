Die britische Politikerin sitzt seit 2020 als Baroness Stuart of Edgbaston im Britischen Oberhaus und ist damit die erste deutschstämmige Lady im House of Lords. Mit 19 Jahren kam die in Bayern geborene Gisela Gschaider zum Englisch lernen auf die britische Insel, studierte, heiratete und zog 1997 als Labour-Abgeordnete ins Parlament ein. Später positionierte Gisela Stuart sich als EU-Skeptikerin und kämpfte an der Seite des aktuellen Premierministers Boris Johnson leidenschaftlich für den Brexit. mehr...