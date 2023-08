V 13 - Chronique judiciaire

Nach dem gleichnamigen Tatsachenroman von Emmanuel Carrère.

Aus dem Französischen von Claudia Hamm.



Das Kürzel „V 13” steht für „vendredi 13 novembre 2015".

Steht für die islamistischen Terroranschläge in Paris, unter anderem vor dem Stade de France, in verschiedenen Cafés und in dem Rock-Konzerthaus Bataclán. 130 Menschen starben, fast 700 wurden verletzt, davon 97 schwer.

Steht für das extra erbaute Sitzungszimmer im Justizpalast.

Der Prozess: 14 Angeklagte, 1.800 Zivilparteien, 350 Anwälte, eine 53 Meter hohe Akte. Dauer: September 2021 bis Juni 2022.

„Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich heute fragt, warum ich mich anschicke, ein Jahr meines Lebens fünf Tage pro Woche mit einer Maske vorm Gesicht in einem riesigen Gerichtssaal zu verbringen und in aller Frühe aufzustehen, um meine Notizen vom Vorabend zu sortieren, bevor sie unentzifferbar werden – was schlicht bedeutet, ein Jahr lang an nichts anderes zu denken und kein Leben mehr zu haben. Warum? Warum tue ich mir das an? Warum habe ich dem Nouvel Observateur vorgeschlagen, den gesamten Prozess zu begleiten? Wenn ich Anwalt wäre oder irgendein Akteur in diesem riesigen Justizapparat, klar, dann wäre das mein Job. Genauso, wenn ich Journalist wäre. Aber als Schriftsteller, den niemand darum gebeten hat und der, wie Psychoanalytiker sagen, sich nur qua seines Begehrens dazu ermächtigt? Ein sonderbares Begehren.“ Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère, Autor des auch in Deutschland erfolgreichen Tatsachenromans „Yoga“, erzählt die Wahrheit des Prozesses, den ein Besäufnis von Verteidigung und Anklage abschließt, gnadenlos literarisch. Deutschsprachige Buchveröffentlichung im Verlag Matthes & Seitz und SWR-Hörspielfassung kommen zur gleichen Zeit heraus. Der Roman ist komplex. Das Hörspiel will keine „Reader‘s Digest“-Fassung des Romans sein; in ihm steht die subjektive, künstlerische Auseinandersetzung mit dem Prozess im Zentrum.

Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère, Jahrgang 1957, ist ein französischer Schriftsteller, dessen Romane wie “Yoga” oder “Limonow” mit ihrem dokumentarischen Ansatz auch in Deutschland eine große Leserschaft finden.

Mit: Ulrich Matthes, Maren Eggert, Constanze Becker und Alexander Simon

Musik: zeitblom

Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Produktion: SWR 2023 - Premiere