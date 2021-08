Die Sendetermine in SWR2:

Teil 1: Do, 30.1.2020, 22:03 Uhr

Teil 2: Do, 13.2.2020, 22:03 Uhr

Teil 3: Do, 19.3.2020, 22:03 Uhr

Teil 4: Do, 30.4.2020, 22:03 Uhr

Teil 5: Do, 7.5.2020, 22:03 Uhr