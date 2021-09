per Mail teilen

Dieses Hörspiel kann bis zum 30. November 2021 auf dieser Seite, in der ARD Audiothek und in der SWR2 App angehört werden.

Tiere in Not! Dan, der Dachs wird gefangen: Er soll zu Dachs-Pastete verarbeitet werden. Und drei depressive Lamas stehen verzweifelt auf einer vom Regen durchweichten schottischen Wiese. Sie wurden mit einem Trick hierhergelockt. Hinter all diesen Gemeinheiten steckt Farmer McGloone. Kann Onkel Stan die Tiere im Alleingang da raushauen? Oder kann sein neuer Freund Dan ihm dabei helfen?

Die schräge - mit schwarzem Humor gewürzte - Story entfaltet im Hörspiel ihren ganz besonderen Reiz. Es ist eine anarchistische, kluge und komische Parabel der schottischen Erfolgsautorin A. L. Kennedy, die sich nicht nur an Kinder richtet.

Ein weiteres Stan-und-Dan-Abenteuer in 2 Teilen: Sonntag, 31. Mai und Montag, 1. Juni; jeweils 14.05 Uhr

Nach dem Kinderbuch von A. L. Kennedy

Pressestelle Orell Füssli Verlag Onkel Stan und Dan und das fast ganz ungeplante Abenteuer Autor A. L. Kennedy Verlag: Orell Füssli Verlag ISBN: 978-3-280-03575-7 192 Seiten, EUR 14,95

Aus dem Englischen von Ingo Herzke

Mit: Max von Pufendorf, Björn Meyer, Lisa Hagmeister, Josefine Israel, Matti Krause, Markus John, Anne Moll, Gabriela Maria Schmeide, Victoria Trauttmansdorff, Julia Bareither, Felix Wolff, Peter Kaempfe, Anne Müller, Stephan Schad, Paul Schröder u. a.

Musik: Tobias Leluschko und Kay Poppe Hörspielbearbeitung: Jörgpeter von Clarenau

Regie: Lisa Krumme

(Produktion: NDR 2019)