KI-Mom – Staffel 2 (09+10/10) | Der Paladin und Dornröschen, Beschützerin der Wale

Science-Fiction-Serie von Serotonin in 20 Folgen

Mit: Simone Kabst als KI-Mom, Bettina Kurth, Katja Hirsch, Steffen Groth u. a.

Buch, Regie und Realisation: Serotonin

Regie: Marie-Luise Goerke

Komposition, Soundwork, Ton: Matthias Pusch

Redaktion: Walter Filz

(Produktion: SWR 2021)

Eine Künstliche Intelligenz in einem Raumschiff. Ihre Mission: Besiedlung eines fernen Planeten. Aber etwas ist schief gelaufen.

Der Paladin:"Fly me to the Moon": ein Song aus einer verträumten Erdvergangenheit. Mit zwei Monden am Himmel singt er sich nicht so gut. Ausgeträumt im All? Diktatur droht. Einer klinkt sich aus. Und tritt Peterchens Mondfahrt an.

Dornröschen, Beschützerin der Wale:Auch die Verkettung unglücklicher Umstände kann man als Algorithmus verstehen. Siehe Adam und Eva. Alles auf Anfang und eine Erkenntnis. Was Mensch und Maschine verbindet: sie gewöhnen sich an alles.