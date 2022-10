Bernadette Johnson: An ailing person's room

Drei akustische Gedichte:

1. Drehungen und Windungen

2. Segeln mit Schubert

3. An ailing person's room

Komposition: Bernadette Johnson

Produktion: Autorenproduktion 2007

Ursendung: Segeln mit Schubert bei Radio France am 19. März 2007

Die Preisträgerin

Bernadette Johnson wurde 1955 in St. Gallen geboren. Tanzausbildung an der Sigurd Leeder School of Dance, anschließend audio-technische Ausbildung im Elektronischen Studio der Musikakademie Basel und beim Schweizer Radio DRS. Seit 1980 eigene Soundscapes und Klangräume, zum Teil in Zusammenarbeit mit Performance-Künstlern. Radiokunst und Features seit 2000. Bernadette Johnson lebt in Basel, ist Mitglied im "Forum für Klanglandschaft" (FKL) und arbeitet als Audio-Dokumentalistin (MEMORIAV/Radio DRS) und Klangkünstlerin.