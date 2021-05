Ein Spiel für Stimmen

Nach dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf

Aus dem Englischen von Marlys und Herbert E. Herlitschka

Mit: Gustl Halenke, Solveig Thomas, Henny Schneider-Wenzel, Gert Westphal, Pinkas Braun, Wolfgang Büttner, Walter Hilsbecher

Musik: Peter Zwetkoff

Hörspielbearbeitung: Walter Hilsbecher

Regie: Bernhard Rübenach

(Produktion: SWR/WDR 1962)

Im letzten ihrer großen experimentellen Romane lässt Virginia Woolf die äußere Handlung zugunsten der Innenansicht ihrer Figuren zurücktreten. In deren poetischen inneren Monologen sind Empfindungen, Gedachtes und Vorgestelltes traumartig miteinander verbunden. Drei Männer und drei Frauen sind seit der Kindheit miteinander befreundet. Einen Bruch in ihrem Leben markiert der frühe Tod des Freundes Percival. Die Endlichkeit des Lebens und die Definition des Selbst in Abgrenzung zu anderen sind zentrale Motive in "Die Wellen".