Die Malaussène-Trilogie (3/3) | Sündenbock im Bücherdschungel

Als Verlagslektor und Sündenbock vom Dienst in den Editions Tallion hat Benjamin Malaussène schon immer riskant gelebt, wenn sich die Enttäuschung abgelehnter Möchtegern-Dichter bei ihm entlud. Im Auftrag der strengen Verlegerin Reine Zabo muss er in die Rolle des unglaublich erfolgreichen Bestsellerautors J.L.B. schlüpfen, der inkognito bleiben möchte und Auftritte scheut. So gibt Benjamin als Double professionell Interviews und erträgt sein Bild als J.L.B. auf Postern in Paris. Und dann wird Benjamin während einer Lesung von einer Kugel getroffen. Zufall? Gibt es nicht. Nicht in Belleville.

Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Daniel Pennac

Aus dem Französischen von Eveline Passet

Mit: Patrick Güldenberg, Lilith Häßle, Laura Maire, Natalie Spinell, Linda Olsansky u. v. a.

Musik: Stereo Total

Hörspielbearbeitung: Sabine Grimkowski

Regie: Philippe Bruehl

(Produktion: SWR 2015)