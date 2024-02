Die Malaussène-Trilogie (1/3) | Paradies der Ungeheuer

Von Beruf ist Benjamin Malaussène Sündenbock. Aber auch großer Bruder zahlreicher Halbgeschwister: Die Familie wohnt in einem Laden im bunten Pariser Stadtteil Belleville, und Maman ist ständig in Liebesabenteuern unterwegs.

Benjamin arbeitet in einem großen Kaufhaus in der Reklamationsabteilung, hält überall seinen Kopf hin. Aber man will ihm noch mehr anhängen: Eine Serie geheimnisvoller Explosionen. Zu Hause kriegt Louna Zwillinge, Julius, der Hund, erleidet einen epileptischen Anfall. Und in all dem Trubel verliebt sich Benjamin unsterblich in die überwältigende Journalistin "Tante Julia".

(Teil 2 "Wenn alte Damen schießen", Samstag, 6. April 2024, 19.04 Uhr)

Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Daniel Pennac

Aus dem Französischen von Eveline Passet

Mit: Patrick Güldenberg, Lilith Häßle, Laura Maire, Natalie Spinell, Linda Olsansky u. v. a.

Musik: Stereo Total

Hörspielbearbeitung: Sabine Grimkowski

Regie: Philippe Bruehl

(Produktion: SWR 2015)

Daniel Pennac, geboren 1944, lebt in Paris. Über zwei Jahrzehnte arbeitete er als Lehrer, bevor er sich 1995 endgültig nur noch dem Schreiben zuwandte. Neben zahlreichen Romanen, wie den erfolgreichen Malaussène-Krimis, hat er Kinder- und Jugendbücher und einen Band mit eigenen Zeichnungen veröffentlicht. Bekannt wurde Pennac vor allem durch die literarische Streitschrift für die Rechte des Lesers »Wie ein Roman«. Für «Schulkummer« erhielt er 2007 den renommierten Prix Renaudot, mit »Der Körper seines Lebens« führte er in Frankreich wochenlang die Bestsellerlisten an.