Der Klügere lädt nach

Das Hörspiel entführt in die poetische Gedankenwelt eines Außenseiters. Mattis, den die Dorfbewohner „Dussel“ nennen, hängt an seiner älteren Schwester Hege, mit der er abgeschieden am Rande des Dorfes wohnt und die für ihn sorgt. Und er hängt an der Waldschnepfe, deren Balzflug über die Hütte der Geschwister er beobachtet und die ihm Hoffnung schenkt. Und tatsächlich, Mattis findet endlich eine Aufgabe für sich: Er wird Fährmann. Doch so, wie die Schnepfe - von einer Gewehrkugel getroffen - vom Himmel fällt, zerplatzen Mattis‘ Träume. Denn Hege verliebt sich in seinen ersten Fahrgast - und Mattis‘ Welt gerät ins Wanken. | Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel | Mit: Sithembile Menck, Jens Wawrczeck, Valerie Tscheplanowa, Thomas Loibl, Martin Engler u. v. a. | Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck | Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2023