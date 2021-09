Das Hörspiel erzählt beherzt vom Überleben mit Traditionen, Verlusten und frischen Erfahrungen. Vom Russland der Zarenzeit, die bald enden wird, von Berlin, das in den Goldenen Zwanzigern vibriert, von der Flucht der jüdischen Familie nach New York und vom Leben im Exil, und vom Neuanfang in Deutschland, und das alles auf überaus kindgerechte und dabei lehrreiche Weise. mehr...