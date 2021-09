per Mail teilen

Nach einer Geschichte von Michael Ende

Die Bühne des Live-Hörspiels für Kinder SWR Uwe Riehm

In den Königreichen rechts vom Berg und links vom Berg herrscht Ratlosigkeit. König Kamuffel und seine Gattin Königin Kamelle haben vergessen, Serpentine Irrwisch, die dreizehnte Fee, zur Taufe ihrer Tochter Prinzessin Praline einzuladen. Und auch König Pantoffel und seine Gemahlin Königin Pantine auf der anderen Seite des Berges haben die Fee bei der Einladung zur Taufe ihres Sohnes Prinz Saffia nicht bedacht.

Die Fee ist verärgert und beglückt die beiden Familien mit einem Geschenk, das für sich allein ziemlich nutzlos ist.

Die einen erhalten eine Schüssel, die anderen einen Löffel, und jedes der beiden Geschenke braucht das andere. Doch das zu kriegen, ist nicht so einfach.

Und so kommt es zu einiger Verwirrung rund um den Berg ...

Für alle ab 7 Jahren

Michael Ende (1929 – 1995), geboren in Garmisch-Partenkirchen, zählt zu den bekanntesten und vielseitigsten deutschen Schriftstellern. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und Gedichte. 1960 gelang ihm mit Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer der schriftstellerische Durchbruch. Zu seinen größten Erfolgen gehören Momo (1972) und Die unendliche Geschichte (1979). Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel erschien 1990. Viele seiner Bücher wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren. Am 12. November wäre er 90 Jahre alt geworden.

Datum: Sonntag, 10. November 2019 Beginn: 14:00 Uhr



Am 10.11.2019, um 11 Uhr, können Sie an der öffentlichen Generalprobe des Live-Hörspiels teilnehmen. Ort: Online auf www.hoerspieltage.ard.de Informationen Programm: Programmänderungen vorbehalten



Nur mit kostenloser Einlasskarte, erhältlich ab 10 Uhr am Kinderhörspieltag an der ARD Infotheke, pro Erwachsenem max. 4 Karten Mitwirkende: Stimmen:

Gustav Peter Wöhler, Manon Straché, Cathleen Gawlich, Lutz Reichert, Laura Maire, Stefan Kaminski

Regie:

Thomas Leutzbach

Hörspielbearbeitung:

Ulla Illerhaus

Komposition und musikalische Leitung:

Bernd Keul

Band:

Verena Guido (Geige, Flöte, Akkordeon, Marimba, Gesang), Adrian Ils (Akkordeon, Mandoline, Percussion, Gesang), Martin Kübert-Hoffmann (Keyboards, Percussion), Ebasa Pallada (Trompete, Flöte, Alphorn), Achim Fink (Posaune, Tuba, Alphorn), Bernd Keul (Kontrabass Keyboards

Produktion:

WDR/BR/Dlf Kultur/hr/NDR/SWR/radiobremen/rbb 2019

Hier finden Sie das Programmheft der ARD Hörspieltage (PDF)