„Die Saat – Tödliche Macht“: Packende ARD-Serie mit Heino Ferch

Auf Spitzbergen in Norwegen lagert das Saatgut der Welt: der Svalbard Global Seid Vault. Dieser weltweite Saatgut-Tresor ist die größte Aufbewahrungsanlage für Nutzpflanzen-Samen wie Weizen, Reis oder Kartoffeln. Er spielt eine wichtige Rolle in der ARD Serie „Die Saat“ unter anderem mit Heino Ferch und Jonathan Berlin. Weltweit agierende Konzerne streben in in einem Polit- und Wirtschaftsthriller nach dem Saatgut-Monopol und setzen auch Hunger als Waffe ein.