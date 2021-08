Mit der Miniserie „Ehrenpflegas“ geht das Familienministerium unkonventionelle Wege, um Nachwuchs für Pflegeberufe zu gewinnen. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, wie wichtig gut ausgebildete Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen sind, dennoch sendeten die schlechten Arbeitsbedinungen und der Mangel an Wertschätzung weiterhin verheerende Signale an den potentiellen Nachwuchs, sagt Sozialwissenschaftler Stefan Sell in SWR2. mehr...