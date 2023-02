„Ich schaute nach Hörnern und Schwänzen, aber sie hatten keine …“

Der Abessinienkrieg und die italienischen Kriegsverbrechen im Faschismus

Von Roman Herzog

In Italien hält sich bis heute die Legende vom "humaneren" Faschismus all' Italiana, nicht nur unvergleichbar mit dem barbarischen Nazi-Regime, sondern frei von Gewaltexzessen und Gräueltaten. Das ist ein Mythos, wie der Blick auf den vergessenen Krieg gegen Äthiopien in den Jahren nach 1935 beweist. Was ist dort geschehen? Wie sehr ist das heutige Italien von dieser Vergangenheit geprägt? Und wie gefährlich ist das Nicht-Wissen über die Ereignisse angesichts der neo-faschistischen Regierung in Rom? (SWR 2013)