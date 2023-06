Federland oder: Der Sechzehnkindermann

per Mail teilen

Von Irmgard Maenner

Mein Großvater war Druckereibesitzer und Verleger, er hatte sechzehn Kinder, vierzehn von der ersten Frau und zwei von der zweiten. Es ist ihm gelungen, sich aus Armut hochzuarbeiten und zu bilden. Drei Mal in seinem Leben hat er sich eine neue Existenz geschaffen. Im Mai 1948 hat er Wahlen gewonnen: Er ist erster Bürger der Stadt. Frühaufsteher. Am Morgen des 10. Oktober 1948 steigt er die Holztreppe zum Papierkeller der Druckerei hinab und erhängt sich. Was ist passiert?