Dr. C's Conversationslexikon (10)

Eine ökonomische Radiofeature-Reihe

Teil 10: P wie Projekt

P wie Projekt:

Es gibt soviel zu tun. DIN 69901 ff.: Projekte. Ich bin mein Projekt. Du bist dein Projekt, aber auch meins. In der Schule gibt es Projekte, an Universitäten, in der Politik, in Fußballvereinen. Und in Unternehmen? Hör auf! Nur Projekte! Mit Anfang und Ende, Zielvorgaben und Methoden, Verantwortlichkeiten und Begrenzungen. Es gibt Auftraggeber und Ressourcen, es gibt magische Momente und am Ende das jüngste Gericht in Form einer Excel-Tabelle. Gibt es eigentlich noch irgend etwas anders? Was war eigentlich, bevor alles Projekt wurde? Leben? Arbeitslosigkeit? Interesseloses Wohlgefallen?

Kein Manuskript erhältlich