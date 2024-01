Du musst brennen

per Mail teilen

Zwei Schauspielschülerinnen auf dem Sprung ins Scheinwerferlicht

Von Isabella Arcucci

Anita und Vera haben einen Traum: beide wollen Schauspielerin werden, Vera hat es auf die staatliche Schauspielschule Otto Falckenberg in München geschafft, Anita investiert viel Geld in eine private Schauspielausbildung. Doch mit dem Abschluss kommen Zukunftsängste und Selbstzweifel. Während Vera bald schon auf der Erfolgswelle schwimmt, muss Anita lernen, eine Absage nach der anderen wegzustecken. Denn im Schauspielerberuf zählen nicht nur Talent und Fleiß, sondern auch Glück und vor allem Opferbereitschaft. Wie sehr muss man für seine Leidenschaft brennen, ohne am Ende ausgebrannt zu sein?