Von Rainer Schildberger

(Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020)

Der Mann nennt sich Hundefänger, versteht sich aber als Künstler. Überall, wo er hinkommt, macht er ein Selfie. Auf einem Bein stehend. ICH BIN DA nennt er diese Fotoserie. In Sigmaringen, wo er lebt, belächeln sie den seltsamen Mann mit der Anglerweste. In Asien laden sie ihn zu Symposien und Ausstellungen ein. Der Hundefänger setzt aus Hölzern und Steinen temporäre Zeichen in die Landschaft und hängt Vogelfedern an Bäume. Der Hundefänger weiß, dass ein Foto satt machen kann und Forstarbeiter keinen Spaß verstehen. Der Hundefänger hat übrigens keinen Hund.